Горит почва, образовались дыры: В неподконтрольной Горловке жители сообщают о выходе шахтного газа (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) местные жители сообщают о том, что на территории одного из поселков происходит горение земли и проседание почвы. По мнению горловчан, таким образом на поверхность выходит шахтный газ из затопленных выработок. Фото с места горения жители опубликовали в соцсетях.

«Уважаемая администрация и жители Горловки, просим обратить ваше внимание на экологическую катастрофу в нашем родном городе. В настоящее время на территории Донбасса идет ускоренный региональный подъем уровней подземных вод до исторических отметок. Большая часть шахт либо закрыты, либо закрываются с помощью метода так называемой "мокрой" консервации. Проще говоря, воду не откачивают или откачивают слабо. И она поднимается вверх», – пишет один из местных пабликов.

Горловчане подчеркивают, что это несет большую опасность, поскольку территория Донецкой области под землей перенасыщена разного рода полостями. При их заполнении вода насыщает трещины в ослабленных зонах пород, что приводит к проседанию поверхности, попаданию грязных «шахтных» вод в грунтовые, и к спонтанным выделениям газа.

«Именно это сейчас и происходит на Нижнем Хуторе, жителями коего 04.11.20 был вызван наряд МЧС, по причине странного "горения" почвы, неприятного запаха и образовавшихся в земле дыр. Никакого вразумительного ответа приехавшие МЧСники не дали, а значит, вопрос до сих пор остается открытым, а ведь это не первый и далеко не последний случай "выхода" газа на поверхность! Это только начало, дальше – будет хуже», – пишут жители Горловки.

Подробностями происходящего поделилась местная жительница Арина: «В образовавшихся дырах с выхлопом выходит огромное количество газа и внутри дыр горение, как будто включена горелка на печке. Находясь здесь, начинает очень болеть голова. Все горело, несмотря на то, что в тот день был ливень, – это насколько громадная температура под землей! Также идет присадка террикона в одном месте и также внутри идет горение».

Горловчане в обсуждении темы сообщают, что в разных местах по городу в домах идут трещины. Причем ситуация начала развиваться еще несколько лет назад вследствие активных боевых действий, сейчас положение усугубляется из-за неконтролируемого затопления шахт:

Андрей: «У меня тоже трещины по дому сильные пошли – пос. Победы. Но это никого не волнует! Сколько мы еще продержимся – только Богу одному известно! А правительству на эти проблемы далеко все равно!»;

Артем: «Вот поэтому-то и дома начали трещины давать на пос. Октябрьском, Воробьевка, Шмидта»;

Юрий: «Это еще схлопывание штреков и горизонтов с последующим выдавливанием воды и газов не началось. Веселье еще впереди...»;

Виктор: «Поселок Ртутный, тоже есть дома, которые имеют сквозные трещины от проседания земли и от взрывных волн, когда были активные боевые действия, и всем все равно...»;

Олег: «Неуправляемое затопление шахт крутого падения в городских масштабах не делали, да здравствует эксперимент. Спасибо Ленинградскому горному институту! И тем хорошим людям, кто бумаги подгонял, когда им сказали, чтобы шахты затопить!».

Напомним, до 2014 года на Донбассе работали 150 угольных шахт. С началом боевых действий в результате разрушения инфраструктуры, прекращения энергоснабжения, демонтажа насосного оборудования подтопляемых или полностью затоплены около 39 шахт. Еще 70 (по обе стороны линии разграничения) находятся на стадии ликвидации, и часть из них также будет затоплена.