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Не будет, как в Карабахе: Россия не планирует вводить на Донбасс своих миротворцев

11.11.20 14:59
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

Москва не планирует вводить миротворцев на Донбасс, как в Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев,

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва», – ответил Песков на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока что отложен, но не снят с повестки дня. Украине нужна будет помощь миротворцев в урегулировании конфликта на Донбассе.

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