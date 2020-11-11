На Донетчине школы работают в «красной» и «оранжевой» зонах карантина

В Донецкой области школы продолжают работать и в «красной», и в «оранжевой» зонах карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 ноября, сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА.

Она отметила, что завершается вторая неделя обучения в учреждениях образования после осенних каникул. В данное время только в Славянске еще не закончились каникулы, т.к. школьники ушли на отдых там со 2 ноября.

«Те учреждения, которые находятся в "красной" зоне, – работают, но 1-4 классы посещают занятия в учреждениях, а 5-11 классы проходят обучение в дистанционном режиме», – сообщила Сидашева.

Она также добавила, что в «оранжевой» зоне 469 учреждений дошкольного образования работают в обычном режиме (это 39, 9 тыс. воспитанников). Школы в «оранжевой» зоне работают по-разному.

«В 297 учреждениях общего среднего образования 87,5 тыс. учащихся обучаются в обычном режиме, а в 95 учреждениях – 38,1 тыс учащихся обучаются по смешанной форме. Здесь определили органы местной власти и педколлективы, что дети несколько дней посещают школу, несколько дней – на дистанционном обучении», – пояснила директор департамента.

Напомним, с 9 ноября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать в 4 городах и 1 районе в Донецкой области – городах Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянском районе. В ДонОГА сообщили о том, что закрывается на «красный» период, а что может продолжать работать. В ведомстве добавили, что транспорт будет функционировать как при «оранжевом» уровне карантина.