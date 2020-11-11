Суд присудил взыскать с России 70 тысяч евро в пользу семьи переселенцев

Суд Одессы присудил взыскать с России более 2 млн грн (70 тысяч евро) в пользу семьи переселенцев из Горловки. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает общественная организация «Сила права», юристы которой сопровождали данный иск.

Так, 23 октября Приморский районный суд Одессы вынес решение по иску в интересах переселенцев из Горловки – Ольги Абдуллаевой и ее малолетнего сына.

«Государство-агрессор обязано выплатить истцам более 2 млн грн компенсации ущерба, нанесенного российской вооруженной агрессией против Украины и оккупацией РФ части территории Донецкой области Украины. Судья по делу Лариса Чернявская постановила взыскать с Российской Федерации в пользу истицы имущественный ущерб в размере 116,5 тыс. грн и моральный ущерб в размере 1,015 млн грн. Такую же сумму морального ущерба решено взыскать в пользу малолетнего сына Ольги», – сообщают правозащитники.

В августе 2014 года с началом войны на Донбассе Ольга с сыном были вынуждены переехать из Горловки сначала в Киев, а позже – в Одессу.

«К большому сожалению, на 7-м году войны подачей исков против РФ до сих пор никто, кроме нас, не занимается. Люди, потерявшие в Крыму и на Донбассе то, что создавали всю жизнь, не имеют никакой поддержки. А ведь пострадали не только 2 миллиона человек, которые получили ранения и увечья, потеряли членов семьи, лишились работы, жилья, другого имущества, прошли через плен, пытки, до сих пор являются заключенными. В той или иной степени пострадали все украинцы, с 2014 года живущие в состоянии необъявленной войны и несущие колоссальные материальные и моральные потери. Сегодня требуется серьезная системная, в масштабах всей страны, работа по подготовке претензий в интересах государства, бизнеса и граждан», – отметил глава движения «Сила права» Андрей Сенченко.

В организации сообщили, что за 6 лет работы «Силы права» в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 млрд долл., которые будут использованы на выплаты компенсации морального и материального ущерба гражданам, пострадавшим вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.