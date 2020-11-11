Есть перебои: На Донетчине решают проблему с поставками лекарств для COVID-больниц

Проблема обеспечения больниц лекарствами для оказания помощи пациентам с COVID-19 – очень острая и болезненная. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 ноября, рассказал на брифинге начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По его словам, ситуация такова, что большинство стационарных учреждений, которые оказывают помощь больным с COVID-19, получают медикаменты «с колес».

«Склады, медицинские аптеки – в основном пусты. Но лекарства доставляются. Есть перебои с лекарствами, однако большинство необходимых препаратов в учреждениях есть», – сказал Педенко.

Он отметил, что руководители учреждений стараются делать хотя бы небольшие запасы лекарственных препаратов.

«Кое-где существуют перебои, но необходимое есть. И областью также сделан небольшой запас лекарств», – резюмировал представитель облздрава.

Как сообщалось ранее, в Минздраве разнятся ответы на вопрос – может ли пациент, который сам закупал лекарства при лечении от коронавируса, компенсировать их стоимость. Одни операторы кол-центра говорят, что может при сохранении чеков. Вторые отвечают – нет.