Студентка из Мариуполя создала эко-упаковку из каштанов (Фото)

Студентка из Мариуполя придумала экологическую и безопасную упаковку из каштанов. Основу упаковочного материала составляет не сам каштан, а его околоплодник – переработанная зеленая «шипастая» коробочка, передает «Аграрії разом».

Алиса Сергеева – выпускница Мариупольского технического лицея, сейчас девушка – студентка Национального университета биоресурсов и естествознания Украины.

«Моя учительница биологии как-то заметила, что дети, которые играли в футбол каштанами во дворе лицея, стерли себе ботинки и носки. Мы решили проверить, есть ли там какие-то прочные волокна и вообще состав узнать. Мы проверили, оказалось – очень хороший состав, до 46% клейких веществ, там очень прочные волокна», – рассказывает Алиса.

На основе своих открытий она написала научную работу для Малой академии наук (МАН). Над темой девушка работала 2 года, проводила тесты, анализировала пропорции различных компонентов.

«Раньше мы добавляли туда клей ПВА и силикатный клей. Затем мы полностью отошли от этого. Как мы знаем, ПВА-клей и в своем производстве, и при дальнейшем использовании не является экологичным. Поэтому теперь мы его не используем. Сейчас – только органические добавки, которые увеличивают прочность. При тех 46% его собственного клея, мы добавляем еще пищевые добавки», – объясняет девушка.

Чтобы превратить каштан в упаковку, его околоплодник измельчают на обычной ручной мясорубке, добавляют необходимые компоненты и высушивают. По словам Алисы, из 200 граммов переработанных околоплодников можно сделать коробку размером 15 х 10 х 7 см.

Свое изобретение Алиса тестировала в Приазовском государственном техническом университете на кафедре материаловедения. Опытным путем удалось выяснить, что каштановые упаковки с толщиной стенки 1,5 сантиметра выдерживает 7 кг.

Упаковка хорошо сохраняется при стандартных погодных условиях, не имеет запаха и устойчива к изгибу. При деформации через время она восстанавливает свою первоначальную форму.

Главное преимущество материала в том, что он изготавливается из экологически чистых материалов и разлагается в природе течение двух недель.

Отмечается, что теоретически, из «каштанового материала» можно производить различные предметы: тарелки, поддоны. Но Алиса сконцентрирована на использовании материала как упаковки для логистических компаний.

Результаты своей научной работы Алиса представила на V Международном конкурсе инновационных изобретений iCAN в Канаде и получила серебряную медаль.