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Усиление карантина: Минздрав вводит время для пенсионеров

11.11.20 16:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения в рамках ужесточения карантина в Украине предлагает ввести время для пенсионеров на объектах торговли, в органах власти и т.д. Об этом сегодня, 11 ноября, на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «РБК-Украина».

По его словам, постановление о новом карантине рекомендует выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью.

В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.

«Поскольку наибольшая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение заболевания коронавирусом, попадает в возрастную группу 60+», – заявил Степанов.

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