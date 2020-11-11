Сколько стоит тестирование на коронавирус в Северодонецке

В Северодонецке стоимость ПЦР-тестирования в частных лабораториях составляет 1 200 грн, также в них можно сделать ИФА-тест, передает «Сайт города Северодонецка».
В Северодонецке бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус выполняет Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины. Однако их делают только по направлению семейного врача.
Также в городе работают две частные лаборатории. В них исследование на коронавирус проводится двумя способами:
- исследование крови на наличие антител к коронавирусу методом ИФА (имеет высокую точность, но может быть ложноотрицательным на начальных этапах развития инфекции в организме, до того, как в крови начали вырабатываться антитела);
- диагностика методом ПЦР (имеет высокую точность и является «золотым стандартом» диагностики COVID-19).
Так, в лаборатории «Фармбиотест» стоимость ПЦР-теста составляет 1 220 грн, результат обещают через 24 часа. Стоимость ИФА-теста – 310 грн.
Сдача теста проводится с понедельника по пятницу в порядке живой очереди. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Цена тестирования в лаборатории «Микротестлаб»:
- ПЦР-тест – 1 200 грн;
- ИФА-тест – 335 грн.
При себе также нужно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Результат теста – через 24 часа.
Но отличие «Микротестлаба» – лаборатория работает 7 дней в неделю, в выходные дни – по сокращенному графику.