«Карантин выходного дня»: В Кабмине сообщили о поддержке бизнеса и работе транспорта

С введением «карантина выходного дня» транспорт продолжит работать в полном объеме, а предпринимателям сферы обслуживания и развлечений будет предоставлена господдержка. Такие решения были приняты сегодня, 11 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины.

Так, Минздрав инициировал изменения в постановление КМУ №641, которые предусматривают введение в Украине так называемого «карантина выходного дня».

«Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня», – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в полной мере восстановятся и расширятся следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством (данный вопрос сейчас КМУ обсуждает с Торгово-промышленной палатой);

продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

При этом на время «карантина выходного дня» работа транспорта не будет останавливаться. «Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. А во время авиапутешествий за границу – ознакомьтесь с условиями въезда / выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир», – прокомментировал ситуацию министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложит правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе сегодня утром, 11 ноября, представители ресторанного бизнеса вышли на протест против «карантина выходного дня».