Дело добровольное: На Донетчине даже в «красной» зоне проводят школьные олимпиады

Несмотря на карантин, в Донецкой области проводятся очные городские школьные олимпиады. Для этого учащиеся-участники, учителя из разных школ по выходным собираются в одном из учебных заведений того или иного города, передают «Донецкие новости».

«На это есть два взгляда. Есть план проведения олимпиад. И мы понимаем, что не нужно останавливаться, потому что жизнь продолжается. И мы должны поддерживать наших учащихся, развивать и создавать ту элиту Донбасса, которая потом будет отстаивать честь Донецкой области на всеукраинских олимпиадах и соревнованиях», – пояснила сегодня, 11 ноября, директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Седашева.

Она отметила, что проведение школьных олимпиад не запрещено даже в «красной» карантинной зоне. При этом нужно придерживаться мер безопасности при проведении таких мероприятий. «Мы говорили с организаторами, что все противоэпидемические методы нужно просто выполнять», – сказала Седашева.

Глава департамента акцентировала, что олимпиады – дело добровольное. «И если родители считают, что их ребенок может заболеть, то ребенок не приходит на эти олимпиады. Если в классе находятся 5-7 учащихся, которые в течение полутора-двух часов выполняют задания, а до этого они учились в полном классе, то здесь нет никаких предостережений, чтобы эти олимпиады не проводить», – добавила она.

Чиновница уточнила, что сейчас проходят олимпиады городского уровня, далее ожидаются областные конкурсы, а потом – всеукраинские.

Седашева сообщила, что 10 ноября состоялось онлайн-заседание с участием и.о. министра образования, на котором рассматривался вопрос, как именно проводить всеукраинские олимпиады: «Рассматривается вопрос, что эти олимпиады мы будем проводить по технологии дистанционного обучения. Рассматриваются 6 провайдеров, которые смогут предоставить такие платформы. Но это все только обрабатывается».

Она также отметила, что школьники Донецкой области занимают высокие места на всеукраинском уровне. «Из 38 наших детей, которые участвовали в конкурсе Малой академии наук, 20 стали призерами на 3-м всеукраинском уровне. Они заняли 1-3 места. Их работы были высоко оценены учеными. Поэтому из таких небольших олимпиад потом и вырастают такие высокие достижения», – заключила чиновница.