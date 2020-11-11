Игроки «Шахтера» получили выходные

После победы над «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата Украины игроки ФК «Шахтер» получили 5 выходных дней. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «горняков».

В клубном футболе – очередная пауза, связанная с играми сборных. Следующий матч «оранжево-черные» проведут 21 ноября с «Александрией». Из-за этого тренерский штаб «Шахтера» предоставил футболистам сразу 5 выходных.

Однако не все «горняки» отдыхают. 17 игроков задействованы в матчах сборных команд, из них:

10 отправились в национальные сборные Украины, Грузии и Израиля;

4 – в Олимпийскую команду Бразилии;

3 – в украинскую «молодежку».

Травмированные футболисты занимаются по индивидуальным программам восстановления.

«Шахтер» возобновит тренировки за неделю до следующего поединка – в субботу, 14 ноября, в загородном комплексе «Святошин».