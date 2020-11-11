Что запрещено: Кабмин вернул общенациональный карантин и ввел карантин «выходного дня»

Кабинет министров Украины согласовал решение о введении карантина «выходного дня», который будет действовать с 14 ноября по 30 ноября 2020 года. Также правительство поддержало переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые соответствуют «оранжевому» уровню эпидемиологической опасности. Об этом сегодня, 11 ноября, по итогам заседания КМУ заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня правительство приняло ряд решений, которые выносились на рассмотрение Министерством здравоохранения Украины. Первое решение о карантинных ограничениях, которые будут вводиться на территории страны. Мы отходим от адаптивного карантина: поэтому в будние дни на территории всей страны вводятся ограничения, которые были присущи "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности. Ведь рост уровня заболеваемости COVID-19 происходит по всей Украине», – сообщил глава Минздрава.

Кроме этого, для улучшения эпидемической ситуации в стране и предотвращения коллапса медицинской системы внедряется карантин «выходного дня», который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

«COVID-19 распространяется нашей страной ураганными темпами. Аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах, и они переходят к полному локдауну. Это – лучший способ для сдерживания заболеваемости коронавирусной болезни. Однако экономика Украины локдаун не выдержит – бизнес обанкротится, люди останутся без работы и средств. Следовательно, с целью разорвать цепь заражения мы предложили ввести карантин "выходного дня"», – пояснил Степанов.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

деятельность учреждений культуры, проведение культурных массовых мероприятий;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Также разрешены:

деятельность по предоставлению финансовых услуг, работа финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей;

работа операторов почтовой связи;

медицинская и ветеринарная практика;

деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания);

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

«Да, решение непопулярное, но речь идет о жизни и здоровье людей. Главная задача на сегодня – разорвать цепь передачи вируса и снизить нагрузку на медицинскую систему Украины, чтобы избежать коллапса, который мы наблюдали в странах Европы весной», – заключил Степанов.