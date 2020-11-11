В «ДНР» заявили, что не будут открывать КПП на линии разграничения

«ДНР» не намерена вслед за Украиной открывать контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. О этом заявила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«Закрытие границ с Украиной – вынужденная мера, на которую мы пошли, чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на нашей территории», – пояснила она причины.

Морозова добавила, что на подконтрольной Украине территории не наблюдается снижение заболеваемостью COVID-19, что «совершенно не способствует тому, чтобы мы сняли ограничения в работе КПВВ, тем самым подвергая риску здоровье и жизнь наших граждан».

«Омбудсмен» подчеркнула, что на линии разграничения «ДНР» оставляет единственный контрольно-пропускной пункт – в Еленовке. При этом как и раньше «республиканцы» намерены открывать КПП «Еленовка» лишь два дня в неделю – по понедельникам и пятницам.

Также в «ДНР» не намерены отходить от своего требования – впускать и выпускать из «республики» исключительно по спискам, которые утверждаются «коронавирусным» штабом «ДНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.