По всем вопросам о границе: Пограничники запустили в Telegram бот «Іра»

Госпогранслужба Украины запустила в Telegram бот «Іра» (часть слова «довіра»), в котором представлена информация на самые часто задаваемые вопросы по пересечению государственной границы. О этом сегодня, 11 ноября, сообщили в главном погранведомстве.

«Воспользовавшись услугами виртуальной помощницы, вы сможете узнать о карантинных ограничениях, правилах оформления соответствующих документов. Бот "Іра" не заставит вас долго слушать гудки в телефоне, поможет быстро найти ответы в будни и выходные, утром, днем или ночью», – говорится в сообщении.

Чтобы найти «Іру», начинайте вводить в поисковую строку в интерфейсе Telegram слово «довіра» (можно и кириллицей, и латиницей) и выбирайте предложенный «dovirabot» с заставкой идентичной, как в этом сообщении, или переходите по ссылке.