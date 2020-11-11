RU
Все новости

За распитие пива: В «ДНР» рассказали об «алкогольных» штрафах

11.11.20 19:12
Пиво в Донецке / Фото из соцсетей
Пиво в Донецке / Фото из соцсетей

В «ДНР» за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах предусмотрены наказания. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «уполномоченный по правам человека в ДНР».

Так, в «республике» за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде установлены следующие наказания:

  • предупреждение;
  • штраф в размере от 34 руб. до 272 руб. (14-111 грн по местному курсу валют);
  • общественные работы;
  • исправительные работы;
  • административный арест.

К запрещенным для распития алкоголя местам в «ДНР» относятся улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы и парки, все виды общественного транспорта, другие запрещенные места. Исключением являются предприятия торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции.

Если в течение года человек второй раз попадается на таком же нарушении, что сумма штрафа увеличивается. А если зафиксировано третье нарушение, то предусмотрены:

  • штраф от 6 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • общественные работы на срок от 20 до 30 часов;
  • исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
  • административный арест на срок до 15 суток.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк