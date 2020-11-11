За распитие пива: В «ДНР» рассказали об «алкогольных» штрафах

В «ДНР» за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах предусмотрены наказания. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «уполномоченный по правам человека в ДНР».

Так, в «республике» за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде установлены следующие наказания:

предупреждение;

штраф в размере от 34 руб. до 272 руб. (14-111 грн по местному курсу валют);

общественные работы;

исправительные работы;

административный арест.

К запрещенным для распития алкоголя местам в «ДНР» относятся улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы и парки, все виды общественного транспорта, другие запрещенные места. Исключением являются предприятия торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции.

Если в течение года человек второй раз попадается на таком же нарушении, что сумма штрафа увеличивается. А если зафиксировано третье нарушение, то предусмотрены: