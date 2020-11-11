За распитие пива: В «ДНР» рассказали об «алкогольных» штрафах

В «ДНР» за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах предусмотрены наказания. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «уполномоченный по правам человека в ДНР».
Так, в «республике» за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде установлены следующие наказания:
- предупреждение;
- штраф в размере от 34 руб. до 272 руб. (14-111 грн по местному курсу валют);
- общественные работы;
- исправительные работы;
- административный арест.
К запрещенным для распития алкоголя местам в «ДНР» относятся улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы и парки, все виды общественного транспорта, другие запрещенные места. Исключением являются предприятия торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции.
Если в течение года человек второй раз попадается на таком же нарушении, что сумма штрафа увеличивается. А если зафиксировано третье нарушение, то предусмотрены:
- штраф от 6 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- общественные работы на срок от 20 до 30 часов;
- исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
- административный арест на срок до 15 суток.