Три месяца живет в фуре: Россия не впускает из «ДНР» белорусского дальнобойщика

Дальнобойщик из Беларуси Андрей Шкляр, возвращаясь из «ДНР», с 1 августа живет в своей фуре на пограничном пункте Куйбышево Ростовской области. Ему отказали во въезде в РФ и отобрали документы, передает «Белсат».

Мужчина работает в частной компании в городе Щучин (Беларусь). Летом приехал в Донецк транзитом через Россию. Назад той же дорогой вернуться он не смог.

Компания, в которой работает Андрей Шкляр, оказывала услуги по перевозкам из белорусского Скиделя в Донецк. До Донецка водитель доехал без проблем, выгрузился. Когда возвращался, на пункте пропуска Куйбышево Ростовской области на таможне ему вручили уведомление, из которого следовало, что он невъездной в Россию по линии МВД за неуплату штрафов. Мужчина рассказывает, что у него было 3 штрафа и добавляет, что оплатил их в течение недели.

С 1 августа он стоит в пункте пропуска и не может никуда уехать. Из представленных документов следует, что Шкляр не может въехать на территорию России до 20 ноября 2021 года.

Руководство компании писало электронные письма в МИД России и Беларуси, но ответа не пришло.

«Живу на границе, водители, которые мимо проезжают, воду дают, еду. Пограничники по-человечески относятся. Приносят поесть», – рассказывает Шкляр.

Документы дальнобойщика находятся на пункте пропуска. Мужчина говорит, что у него забрали паспорт и техпаспорт на машину. Водитель просил их вернуть, но документы не отдают и не говорят, на каком основании.