Лисичанск получил два аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Областная детская клиническая больница в Лисичанске получила два высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Представитель ДТЭК Виталий Шевченко отметил, что переданные аппараты ИВЛ просты в подключении и использовании, а также в значительной степени исключают влияние человеческого фактора. «Поэтому оборудование может быть использовано сразу же после установки, что очень важно в условиях пандемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – сказал он.

«У нас не было столь нужного оборудования. Эти аппараты будут работать в реанимационном отделении и закроют потребность в такой технике», – отметила директор больницы Светлана Ошеко.

«Таких аппаратов ИВЛ в детской областной больнице раньше не было. Они помогут спасать наших деток. Спасибо Фонду, вы – первые, кто стал помогать не только Луганской области, но и всей Украине», – дополнила заместитель главы Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

На сегодняшний день медики Луганской области получили от Фонда Рината Ахметова более 15 аппаратов ИВЛ, 30 000 экспресс-тестов для определения коронавируса и 25 000 единиц средств индивидуальной защиты.

«С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Более 170 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Первые аппараты ИВЛ были переданы в государственные больницы Украины еще в марте 2020 года.

Для государственных больниц Фонд Рината Ахметова также приобрел разнообразное уникальное оборудование: изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, анализатор проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами, анализатор ПЦР-тестов на коронавирус, источник бесперебойного питания и многое другое.