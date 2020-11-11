Разумков тоже заболел коронавирусом

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подтвердился коронавирус. Об этом он сегодня, 11 ноября, сообщил в Facebook.

«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», – написал он.

Напомним, что 9 ноября коронавирус подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. 10 ноября положительный результат теста на COVID-19 получил министр обороны Андрей Таран.