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Разумков тоже заболел коронавирусом

11.11.20 19:51
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подтвердился коронавирус. Об этом он сегодня, 11 ноября, сообщил в Facebook.

«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», – написал он.

Напомним, что 9 ноября коронавирус подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. 10 ноября положительный результат теста на COVID-19 получил министр обороны Андрей Таран.

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