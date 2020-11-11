И заболели коронавирусом: В ДонОГА объяснили нехватку медиков

В Донецкой области нехватка медперсонала в борьбе с COVID-19 объясняется рядом факторов – как болезнью медиков, так и в целом дефицитом кадров, увольнением сотрудников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он сообщил, что в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 518 медработников. «К сожалению, 10 таких пациентов не побороли COVID-19 и скончались», – добавил он.

Также в период эпидемии в регионе часть медработников уволилась. «По разным причинам. То же большинство, которое осталось, работают с самоотдачей», – отметил Педенко.

Он подчеркнул, что дефицит медработников на Донетчине отмечался и до 2014 года: «А с началом конфликта, к сожалению, на Донетчине большой отток не только медицинских специалистов, но и профессионалов в иных сферах».

При этом молодые специалисты не особо горят желанием возвращаться после обучения на Донетчину. «Жители региона, которые обучались за пределами области, имеют не очень большое желание возвращаться на родную землю», – заключил чиновник.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области больницы укомплектованы медперсоналом в среднем на 65-67% от штатного расписания.