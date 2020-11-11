КПВВ и «дорожная карта»: Версии украинской и «республиканской» сторон об итогах заседания ТКГ

Сегодня, 11 ноября, состоялось очередное видео-заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

В пресс-службе украинской делегации сообщили основные результаты встречи.

По политическому направлению основой обсуждения стал «План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей» (т.н. «дорожная карта»), предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

«Украинская сторона поддержала инициативу ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. Основной аргумент – до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ», – говорится в сообщении.

По гуманитарному направлению Украина отметила, что выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и транспорта.

Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические. Представители ОСБЕ призвали представителей РФ открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время – до конца этой недели.

«Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов», – уточнили в пресс-службе.

«Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения», – добавили в делегации.

Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ посол Яшар Халит Чевик отметил, что на Донбассе режим прекращения огня в целом сохраняется уже 108 суток.

«Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования… Речь идет о заминированных 19 участков: например, кладбищах, электросетей, объектов водоснабжения, находящихся на линии разграничения. Крайне важно, отмечает Кравчук, начать разминирование к резкому ухудшению погодных условий, что сделает это физически невозможным», – говорится в релизе украинской делегации.

В «ЛНР» заявили, что на заседании не была достигнута договоренность по открытию КПВВ в Счастье и Золотом. В «республике» традиционно обвиняют украинскую сторону в невыполнении условий.

«По итогам вчерашней видеоконференции гуманитарной группы со стороны представителей республики в письменном виде украинской стороне и послу Тони Фришу, координатору в гуманитарной группе от ОБСЕ, были изложены открытые нерешенные) вопросы. К сожалению, украинская сторона до видеоконференции ТКГ так и не предоставила варианты решения открытых вопросов. Поэтому по итогам заседания видеоконференции Контактной группы в лице ОБСЕ был констатирован факт недостижения договоренности по открытию пунктов пропуска "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое"», – заявила по окончанию заседания представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

В «ДНР» уверяют, что украинская сторона в ТКГ согласилась с необходимостью приведения своего плана урегулирования ситуации на Донбассе в соответствие с Минскими соглашениями и при согласии «ДНР» и «ЛНР».

«Из содержания проекта ["Плана совместных шагов"] очевидно, что он не несет цели мирно урегулировать конфликт, а напротив предполагает постепенный вооруженный захват территорий республик. Нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, впустить украинских силовиков, а затем, может быть, провести выборы без постоянного закона об особом статусе, без изменений в конституцию Украины и без какого-либо политического урегулирования», – заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

По ее словам, после замечаний с «республиканской» стороны «Кравчук все же признал необходимость приведения общего итогового плана, согласованного ДНР, ЛНР и Украиной, в соответствие с Минскими соглашениями».