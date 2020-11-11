На треть: Бизнесу Украины решили повысить тариф на подачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифа на подачу электроэнергии для бизнеса. Тариф повышается почти на треть – до 309 грн за мегаватт, передает ТК «Украина».

По мнению экспертов, это приведет к росту цен в Украине, т.к. предприятия должны будут покрыть новые расходы. Также прогнозируется, что часть предприятий закроются, что приведет к увеличению безработных и «дырам» в бюджетах всех уровней.

Если после общественного обсуждения решение утвердят окончательно, то тарифы начнут действовать в следующем году.