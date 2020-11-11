Скоро – по всей стране: В Мариуполе все спасательные службы можно вызвать по единому номеру (Видео)

В Украине презентовали приложение «101», его уже можно скачать на мобильный телефон. «101» позволит вызвать все спасательные службы по единому номеру. Первыми новинкой воспользовались жители Донецкой области – в Мариуполе.

Нашли взрывчатку, увидели пожар или сами попали в беду – теперь позвать на помощь в Мариуполе можно одной кнопкой. Дополнительно можно внести информацию о болезни, аллергии пользователя или назначенное лечение.

«Мобильное приложение адаптировано для людей с особыми потребностями – немота, глухота, инвалидность и др. Также его можно использовать, если человек заблудился – в лесу, в горах и пр.», – рассказал представитель Главного управления ГСЧС в Донецкой области Максим Ищук.

Вызов за несколько секунд поступит в коммуникационный центр. По сигналу определят – где находится человек, которому нужна помощь.

«Вся информация передается в соответствующий отдел. Если мы видим, что у человека есть проблемы со здоровьем (например, глухота, немота), то диспетчер не перезванивает человеку, а сразу направляет туда необходимую технику», – говорит представительница Главного управления ГСЧС в Донецкой области Инна Иващенко.

Журналисты проверили работоспособность приложения на окраине Мариуполя, в развалинах старой школы. Вызывали спасателей из помещения подвала. Через 5 секунд поступил ответный звонок диспетчера, которому журналист сообщил, что упал и повредил ногу. Он сознательно не называл ни адрес нахождения, ни ориентир. Бригаде спасателей понадобилось всего 7 минут, чтобы найти «пострадавшего» в подвале недостроя.

В следующем году приложение «101» планируют внедрить по всей стране.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»