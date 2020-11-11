За 77 рулей: Жители Донецка рассказали, как на поезде ездили в Россию (Фото)

Из «ДНР» попасть в Россию можно на поезде, который следует от Ясиноватой до российской станции «Успенская» (Ростовская обл.). Время в пути в одну сторону – 4 часа, стоимость проезда – суммарно 77 руб. (32 грн по местному курсу валют). Трое жителей Донецка решили попробовать попасть в РФ таким способом. В соцсети они описали свое путешествие.

По маршруту «Ясиноватая – Успенская» ездит лишь один поезд, поэтому билеты на него раскупают заранее. В этой связи для начала парням пришлось дополнительно приехать из Донецка в Ясиноватую, чтобы заранее купить билеты (электронной системы продаж в «ДНР» нет). Билеты в кассе на железнодорожном вокзале в Ясиноватой они приобрели за 5 дней до даты выезда – это был максимально ранний срок со сводными местами. Стоимость билета в плацкартном вагоне – 65 руб. (27 грн), в общем – 43 руб. (18 грн).

Отметим, что в «ДНР» до сих пор железнодорожные билеты выписывают «от руки» на бланке.

Ранее купленные билеты можно сдать обратно в кассу. Если это делать за сутки, то в «ДНР» якобы возвращается полная стоимость. Но при этом из нее удерживается 27 руб. (11 грн) – это 13 руб. на комиссионный сбор и 14 руб. за операцию возврата. То есть, если сдать билет за 43 руб., то при возвращении «полной стоимости» человек на руки получит лишь 16 руб. (7 грн.), потеря – 63% цены.

Также возможно вернуть билет через час после отправки, но будет возмещено только 10% его стоимости.

В день отправления электрички парни выехали из Донецка на машине в 6:50 (здесь и далее – московское время) и через 40 минут были на вокзале в Ясиноватой. «Скрасить ожидание помогли вкусные пирожки в буфете. Это была наша первая поездка на поезде через границу, поэтому все немного переживали», – отметили они.

Поезд отправляется в 08:07.

Промежуточные станции по пути следования: Макеевка – Криничная – Ханжонково – Харцызск – Иловайск – Кутейниково – Амвросиевка – Квашино.

В 10:42 мы дончане уже были на пункте пропуска Квашино (это еще «ДНР»), где проходит процедура таможенного пограничного контроля. Здесь нужно покупать дополнительно билеты до Успенкой, цена – 12 руб. (5 грн).

«Расспрашиваем попутчиков о целях поездки. Женщина рассказала, что благодаря быстрому прохождению таможенного контроля она в числе первых доезжает до банкомата, чтобы обналичить деньги и купить все необходимое в магазине в Матвеевом Кургане», – описывают дончане.

«В 11:40 мы прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Успенская" и начали прохождение таможенно-пограничного контроля Российской Федерации. На удивление процедура действительно заняла у нас всего пару минут, здесь стоит отметить, что для чистоты эксперимента у каждого из нас разный паспорт: Донецкой народной республики, Российской Федерации и Украины. Вне зависимости от гражданства процедура была одна и та же и заняла одинаковое количество времени. При этом прохождение таможни и пограничного контроля проходило в удобном вагоне», – описывают момент путешественники.

Уже в 12:00 они вышли на платформу российской станции «Успенская», отсюда можно уехать на электричке до Таганрога и Ростова-на-Дону. Также в Таганрог ходят автобусы.

В 13:30 поезд отправляется в обратном направлении. Билеты можно приобрести непосредственно в поезде или заранее в железнодорожных кассах Ясиноватой.

«В Ясиноватую мы прибыли в 17:07 по графику. В Донецке были уже в 18:25», – заключили дончане.