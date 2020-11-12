Пенсии, развод, соцвыплаты: На КПВВ переселенцам предоставляют бесплатную правовую помощь (Фото)

С 2017 года все внутренне перемещенные лица, а также лица, которые подали заявление на получение справки ВПЛ, получили право на бесплатную вторичную правовую помощь (БВПП). То есть, эти граждане могут воспользоваться услугами юристов или адвокатов, сотрудничающих с системой БВПП. В частности, для защиты и представительства интересов в судах, составления документов процессуального характера. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

С января 2017 года до октября 2020 бесплатную вторичную правовую помощь получили более 23,3 тыс. переселенцев.

Центры бесплатной правовой помощи действуют во всех регионах страны. Кроме этого для переселенцев и лиц, пересекающих линию разграничения на Донбассе, работают дистанционные пункты доступа к БВПП:

в Донецкой области – на базе гуманитарно-логистических центров в районах КПВВ «Майорское», «Новотроицкое» и «Марьинка». С 1 октября 2017 года по 30 октября этого года специалисты местных центров почти 1,4 тыс. раз выезжали в районы данных КПВВ и предоставили правовую помощь более 25,1 тыс. человек;

в Луганской области – Станично-Луганское бюро правовой помощи в районе КПВВ «Станица Луганская».

В дистанционных пунктах БВПП переселенцы и прибывшие из «Л-ДНР» чаще всего обращаются к специалистам с такими проблемами, как:

перерасчет пенсии;

восстановления социальных выплат;

получение свидетельства о рождении ребенка украинского образца;

расторжение брака с лицом, проживающим на неподконтрольной Украины территории.

В министерстве напомнили, что для получения бесплатной вторичной правовой помощи переселенцы должны предоставить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) такого лица и / или его представителя, опекуна, попечителя;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Предоставить документы можно не только лично, обратившись в один из местных центров по предоставлению БВПП, но и через электронные средства связи.

Подробнее о видах бесплатной правовой помощи см. в материале «За счет государства: Как и где в Украине получить бесплатную правовую помощь».