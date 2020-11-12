Пропавшие без вести: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент подписал Указ № 495/2020 «О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей». Цель документа – обеспечить гарантии защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повысить эффективность их розыска.

Согласно указу, Кабинет министров Украины с привлечением представителей общественности, правозащитников и членов семей воинов, погибших или пропавших без вести, должен разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести.

Среди прочего, план должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирования Единого реестра таких лиц.

Кроме того, правительство должно обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем ​​жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа. В частности, Министерство иностранных дел Украины должно организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий в связи с Международным днем ​​жертв насильственных исчезновений.

Согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования – 11 ноября 2020 года.

Как сообщалось ранее, по данным Международного комитета Красного Креста в Украине, в 2020 году 773 семьи по обе стороны линии соприкосновения продолжают искать своих родственников, пропавших без вести во время конфликта на Донбассе.

В статусе «пропавший без вести» остается еще около 70 военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе (в 2014 году было 525). Для идентификации личности одной экспертизы ДНК останков военного недостаточно, т.к. были случаи совпадений ДНК погибшего с образцами нескольких кровных родственников, которые не подозревали о существовании друг друга. Поэтому производится масштабная судмедэкспертиза по разным показателям.