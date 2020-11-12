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Президент Зеленский и глава его офиса Ермак госпитализированы из-за коронавируса

12.11.20 08:29
Владимир Зеленский / Фото Офиса президента
Владимир Зеленский / Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице «Феофания». Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», – отметил Подоляк.

У главы Офиса президента Ермака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

«У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или главы Офиса, они в коммуникационном оффлайне», – пояснил он.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что жена Зеленского уже переболела коронавирусом.

Напомним, 9 ноября коронавирус был подтвержден у президента Украины Владимира Зеленского и у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. 11 ноября у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подтвердился коронавирус.

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