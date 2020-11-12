Перевалило за полмиллиона: В Украине за сутки коронавирус выявили у 11 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализированы 1 509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человек.

Лабораториями проведено тестирований за сутки – 77 149 (в том числе методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях», – уточнил Степанов.

Всего с начала пандемии по состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрированы 500 865 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

227 694 пациентов – выздоровели;

9 145 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 782 099.