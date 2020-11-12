Шмон и унижение входят в пакет: В «ДНР» проводятся массовые проверки авто (Фото)

В «ДНР» в районе Старобешево (после декоммунизации – Кальмиусское) на посту «ГАИ» проводятся массовые проверки автомобилей. О проверках 11 ноября и 12 ноября сообщают очевидцы в соцсетях.

«Может, кто чего знает. Что происходит на Старобешевском посту ГАИ? Гайцы, военные, куча народу... В обе стороны машины стоят, шмонают по полной... Если вдруг кто-то будет ехать, то готовьтесь к аду... Ребята, там – дурдом солнышко! Будьте осторожны...», – пишут в соцсети.

Люди уточняют, что проводится полная тщательная проверка каждой машины, едущей в любом направлении. Осматривают в том числе с кинологами транспортное средство, личные вещи. Также стоит БТР.

«Этот блокпост всегда там стоял, даже до войны (был) пост ДПС на въезде-выезде, мозг выносят. Старобешево – это вообще отдельное полицейское государство со своими законами… Ловят кого-то, второй день весь город в патрулях», – отмечают местные жители.

Также в соцсетях пишут о том, что 11 ноября вечером на въезде в Старобешево (Кальмиусское) люди сидели в автобусе больше четырех часов. На тот момент более 100 машин стояли на месте. На осмотр одного авто уходит 30 минут. Пассажиры автобуса и водители автомобилей собрались у поста, возмущаясь длительным ожиданием. При этом на просьбу позвать «командира» участник незаконных вооруженных формирований, охранявший пост, не реагировал.

Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что это, возможно, учения. Однако другие отмечают, что «там о шмоне ничего не было… но это, видимо, всегда входит в программу… шмон и унижение входят в пакет стоимости услуг».