За одно посещение: Кабмин упростил открытие счетов получателям пенсий и пособий

Кабмин упростил процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи. Такое решение было принято на заседании 11 ноября, сообщает Правительственный портал.

«В связи с распространением COVID-19, особенно опасным для пожилых людей, принятое постановление уменьшит количество посещений учреждений при назначении пенсии, пособия. В частности, позволит назначать пенсию, пособие получателям или перевести их выплату на текущий счет, открытый в банке, за одно посещение Пенсионного фонда / органа социальной защиты населения, что уменьшит контакты с другими лицами в период карантина», – говорится в сообщении.

Решение правительства предоставляет возможность открытия текущих счетов получателям пенсии, пособия без предварительного обращения в банк. Для открытия такого счета лицу нужно лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины / органа социальной защиты населения.

«Пенсионный фонд / орган социальной защиты населения на основании полученных заявлений от получателей формирует список таких получателей и передает его вместе с необходимыми документами для открытия счета в соответствующих уполномоченных банках. Банк открывает на основании полученных данных текущие счета получателям и предоставляет Пенсионному фонду / органу социальной защиты населения реквизиты таких счетов», – уточнили в Кабмине.

Также установлены единые требования к банкам, через которые будет проводиться выплата пенсий, денежной помощи и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.