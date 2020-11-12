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Донетчина: В каких ОТГ появились новые больные коронавирусом (Карта)

12.11.20 09:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь за сутки диагностирована у более чем 400 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За среду, 11 ноября, лаборатории сообщили о еще 412 больных коронавирусной болезнью, в том числе 12 детях:

  • 144 – в Мариупольской ОТГ;
  • 78 – в Краматорской ОТГ;
  • 51 – в Славянской ОТГ;
  • 21 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 16 – в Торецкой ОТГ;
  • по 14 – в Старомлыновской и Мангушской ОТГ;
  • 13 – в Лиманской ОТГ;
  • 12 – в Бахмутской ОТГ;
  • по 7 – в Добропольской и Покровской ОТГ;
  • 6 – в Черкасской ОТГ;
  • 4 – в Александровской ОТГ;
  • по 3 – в Соледарской, Комарской, Шаховской и Константиновской ОТГ;
  • по 2 – в Волновахской, Иллиновской и Кураховской ОТГ;
  • по 1 – в Хлебодаровской, Мирноградской, Белозерской, Сартанской, Удачненской, Селидовской и Святогорской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 15 481 человек, из них:

  • выздоровели – 5 353 пациента,
  • продолжают лечение – 9 903 человека,
  • умерли – 225 человек.

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