Донетчина: В каких ОТГ появились новые больные коронавирусом (Карта)

Коронавирусная болезнь за сутки диагностирована у более чем 400 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За среду, 11 ноября, лаборатории сообщили о еще 412 больных коронавирусной болезнью, в том числе 12 детях:
- 144 – в Мариупольской ОТГ;
- 78 – в Краматорской ОТГ;
- 51 – в Славянской ОТГ;
- 21 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 16 – в Торецкой ОТГ;
- по 14 – в Старомлыновской и Мангушской ОТГ;
- 13 – в Лиманской ОТГ;
- 12 – в Бахмутской ОТГ;
- по 7 – в Добропольской и Покровской ОТГ;
- 6 – в Черкасской ОТГ;
- 4 – в Александровской ОТГ;
- по 3 – в Соледарской, Комарской, Шаховской и Константиновской ОТГ;
- по 2 – в Волновахской, Иллиновской и Кураховской ОТГ;
- по 1 – в Хлебодаровской, Мирноградской, Белозерской, Сартанской, Удачненской, Селидовской и Святогорской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 15 481 человек, из них:
- выздоровели – 5 353 пациента,
- продолжают лечение – 9 903 человека,
- умерли – 225 человек.