Донетчина: В каких ОТГ появились новые больные коронавирусом (Карта)

Коронавирусная болезнь за сутки диагностирована у более чем 400 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За среду, 11 ноября, лаборатории сообщили о еще 412 больных коронавирусной болезнью, в том числе 12 детях:

144 – в Мариупольской ОТГ;

78 – в Краматорской ОТГ;

51 – в Славянской ОТГ;

21 – в Великоновоселковской ОТГ;

16 – в Торецкой ОТГ;

по 14 – в Старомлыновской и Мангушской ОТГ;

13 – в Лиманской ОТГ;

12 – в Бахмутской ОТГ;

по 7 – в Добропольской и Покровской ОТГ;

6 – в Черкасской ОТГ;

4 – в Александровской ОТГ;

по 3 – в Соледарской, Комарской, Шаховской и Константиновской ОТГ;

по 2 – в Волновахской, Иллиновской и Кураховской ОТГ;

по 1 – в Хлебодаровской, Мирноградской, Белозерской, Сартанской, Удачненской, Селидовской и Святогорской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 15 481 человек, из них: