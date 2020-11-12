Даже не думайте: Президент Мюнхенской конференции предостерег Украину от «карабахского» пути возвращения Донбасса

Украина может вернуть Донбасс путем долгосрочной дипломатии, военный сценарий по примеру конфликта в Карабахе закончится катастрофой для страны. Такое мнение высказал президент Мюнхенской конференции по безопасности, модератор от ОБСЕ по налаживанию мирного диалога в Украине Вольфганг Ишингер, передает «Европейская правда».

Дипломат отметил, что в течение 5-ти лет надеялся увидеть серьезный прогресс в выполнении Минских соглашений, но теперь должен признать, что не видит там реалистического пути, который бы удовлетворил Украину и принес окончательную договоренность о мире.

«Но я верю, что Украина может вернуть территории через экономическое и социальное восстановление страны. Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы (на подконтрольной правительству территории) будут жить богато – то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях – это плохое решение. Возвращение Донбасса будет зависеть не от военной победы – которая, кстати, не думаю, что произойдет, – а от привлекательности, от состоятельности остальной Украины, которая станет магнитом и привлечет Донецк и Луганск к реинтеграции», – сказал Ишингер.

Он посоветовал украинской стороне «развивать стратегическое терпение», ведь разрешение конфликта не будет быстрым.

При этом президент Мюнхенской конференции по безопасности убежден, что военное решение – это не вариант для Донбасса. И то, как Азербайджан практически восстановил контроль над утраченными территориями в Карабахе, – для Украины неприемлемо.

«Даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса! Потому что различие безумное! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы. Зато военное противостояние между Украиной и Россией – если начнется сейчас или через год-два – может привести только к катастрофе. Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю – но для вас последствия точно не будут хорошими. Именно поэтому я советую остановиться на долгосрочной дипломатии», – подчеркнул Ишингер.

Он высказал уверенность в том, что Украина вернет Донбасс и снова объединится.

«Украина – потенциально очень богатая страна. У вас большое население с высоким уровнем образования и у вас – невероятный потенциал повышения среднего дохода. Нет никаких объективных причин, почему он не должен достичь уровня Польши. А это означает, что люди к западу от линии соприкосновения на Донбассе будут иметь доход в 5 или даже 10 раз выше, чем к востоку от этой линии. И вот это – тот путь, которым вам нужно идти», – резюмировал дипломат.