А критиковать не надо: В неподконтрольной Горловке обсуждают ситуацию с вакансиями и зарплатами

Жители неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) обсуждают в соцсетях ситуацию с вакансиями и зарплатами в городе.

В частности, местный блогер Егор Воронов сообщил, что «Горловский коксохим открыл широкие вакансии на трудоустройство… нуждается в 34 профессиях». Об этом, по его словам, свидетельствуют объявления, которые появились в разных частях города.

В перечне вакансий: контролер в производстве черных металлов, огнеупорщик, дозировщик, слесарь-ремонтник и другие специальности.

«Очень надеюсь, что подобные объявления рано или поздно появятся у ГП "Стирол", горловских шахт и машиностроительных заводов. Пусть это и звучит наивно, но все же надежду никто еще не запрещал», – написал Воронов.

Еще один относительно оптимистичный комментарий также имеется. «А критиковать не надо... Людям дают работу!.. Комментаторам не понять людей, живущих 6 лет в неопределенности», – уверена Галина.

Однако многие горловчане пишут о сложной ситуации. Жители города объясняют, что «летом там были смешные зарплаты, которые выплачивали на 50%. Массово уходили люди». Сейчас ситуация не изменилась, выплачивают зарплаты работникам частями.

Также в местном паблике в соцсети обсуждается отсутствие работы в городе: «Такая промышленность… А на "Стироле" было 5 тысяч рабочих мест, обещали-обещали запустить… Ха, а что вы скажете на счет шахт, когда на одной Ленина была тыща человек… Да убили промышленность, не восстановишь».

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.