Сводка из зоны ООС за 11 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 11 ноября, НВФ 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В частности, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного применил миномет калибром 82 мм. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки три раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – шесть единиц. Под огонь попали район аэропорта им. С. Прокофьева и поселок Веселое на донецком направлении, а также село Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах украинские силовики применяли противотанковые управляемые ракеты и минометную мину калибром 82 мм. В этот период было отмечено проведение инженерных работ украинскими силовиками на своих позициях в районе поселка Пески под Донецком, также замечен взрыв на позициях украинских войск в районе поселка Водяное под Мариуполем».

В «ДНР» также уверяют, что «армия Киева сегодня ночью нанесла минометный удар по району села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.), выпущено 12 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.