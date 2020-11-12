Самому младшему – 40 лет: В «ДНР» рассказали о жертвах коронавируса

В «ДНР» выявили 166 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 11 ноября проведено 679 исследований, из них выявлены 146 случаев заболевания (21,5%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сказано в сообщении.

За сутки также умерли 22 человека с коронавирусом. Среди них – мужчины в возрасте от 40 до 94 лет и женщины в возрасте от 59 до 81 лет.

В «ДНР» зарегистрированы и подтверждены 8 364 факта заболевания COVID-19, из них: