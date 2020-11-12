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Для оказания адресной помощи на период карантина во всех регионах работают «горячие линии» (Контакты)

12.11.20 10:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во всех регионах Украины работают телефонные «горячие линии» для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Горячие линии» организованы местными органами власти.

«Благодаря этому социальному онлайн-сервису структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения смогут оперативно определять потребности для оказания помощи и социальных услуг людям, которые в этом нуждаются», – говорится в сообщении.

Обращаться за помощью могут прежде всего, одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые воспитывают детей с инвалидностью, малообеспеченные семьи и т.п.

Номера телефонов «горячих линий» для оказания адресной помощи во всех регионах можно посмотреть по ссылке.

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