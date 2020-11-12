RU
Все новости

В «ДНР»: «Амстор» в Горловке уже становится «Молоком»

12.11.20 16:02
Горловка / Фото из соцсетей
Горловка / Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Горловке в здание супермаркета «Амстор» по пр. Ленина (успел поработать в «ДНР» под обновленным брендом «Амстор City», но в феврале 2019 года закрылся) уже заселился магазин «Молоко».

Местный блогер Егор Воронов рассказал, что дизайн здания начал меняться. «С западной его стороны установили большой баннер геркулесовской ТС "Moloko". В самом здании уже есть свет (ну, и соответственно электричество). На прошлой неделе видел, как снаружи работали люди и обновляли частично стены. Но, судя по внешнему виду супермаркета, работ тут предстоит еще много – от пропалывания травы и обновления автобусной остановки до ремонта окон и пластика снаружи», – написал Воронов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк