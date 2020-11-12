В Славянске не будут вводить тотальный карантин на выходные, – мэр

Решения о введении тотальных карантинных ограничений должны принимать комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах. Поэтому в Славянске пока не будут водить карантин выходного дня, и письмо с соответствующими предложениями направлено в Кабмин. Об этом заявил городской голова Вадим Лях, передает «Деловой Славянск».

Так городская власть отреагировала на решение правительства о введении карантина выходного дня.

«Думаю, что со мной согласятся и коллеги-мэры, и все горожане: выходные в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», – говорит Вадим Лях.

Мэр надеется, что правительство пойдет навстречу предложениям города. Пока же, утверждает городской голова, никакие дополнительные ограничения на выходные вводиться в Славянске не будут. Рынки, магазины, транспорт, заведения общепита и т. д. будут работать в таком же режиме, как и на прошлой неделе.

«Наша комиссия отследит ситуацию, и к следующим выходным, если понадобится, внесем корректировки», – сказал Вадим Лях.

Мэр подчеркнул, что главное сейчас – не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложил правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против «карантина выходного дня».