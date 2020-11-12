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Устроился водителем маршрутки: В Днепре разоблачили участника НВФ «ЛНР»

12.11.20 11:21
Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

В Днепре правоохранители разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который переехал и устроился на мирной территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в 2014 году мужчина вступил в так называемый «3-й Станично-Луганский батальон ВДВ десантно-штурмовой бригады».

«В составе незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в Луганской области он дежурил на блокпостах, привлекался к ведению разведки и огневому сопротивлению силам и средствам антитеррористической операции. Через полгода службы в рядах НВФ РФ подозреваемый переехал в г. Днепр, где трудоустроился водителем маршрутного такси», – говорится в сообщении.

Его местонахождение было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины. Луганчанину сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украина).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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