Лечился в России: «Глава ЛНР» Леонид Пасечник переболел коронавирусом

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник на протяжении октября 2020 года заболел двухсторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Его лечение проходило в РФ. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

«Что характерно, он был то в Ростовской, то в Воронежской области. В конце октября 2020 года он находился в Москве. По информации наших источников, на сегодняшний день, Пасечник приступил к координации дел в ОРЛО», – сообщают правозащитники.

Они также отмечают, что проблемы с его здоровьем временно приостановили политическое противостояние в «республике».

«На сегодняшний день ситуация с отставкой Леонида Пасечника находится на паузе. Группа влияния Пасечника продолжает лоббировать свои интересы в окружении Дмитрия Козака», – резюмировали в «Восточной правозащитной группе».