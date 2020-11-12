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В «ДНР» определили, как будут учиться студенты с 16 ноября

12.11.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» студенты 1-3 курсов вузов с 16 ноября приступят к занятиям в очной форме. Об этом сообщает пресс-служба «министерства образования и науки ДНР».

«Студенты 1-3 курсов очной и очно-заочной форм обучения образовательных организаций высшего профессионального образования с 16 ноября приступят к занятиям в очной форме», – говорится в сообщении.

Как уточняется, студенты 4-6 курсов очной и очно-заочной форм обучения останутся в дистанционном режиме с 16 ноября и до «особого распоряжения».

«Для студентов заочной формы обучения в межсессионный период все виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, межсессионный контроль) будут проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16.11.2020 г. до особого распоряжения; сдача зачетно-экзаменационной сессии предусмотрена в очной форме», – добавили в «минобрнауки».

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