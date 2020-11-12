Пересечение КПВВ: Правила, карантинные требования, документы (Перечень)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с апреля по сентябрь КПВВ на Донбассе пересекли очень мало людей, однако поездки продолжаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал правозащитник, координатор проекта Норвежского совета по делам беженцев Левон Азизян.

По его словам, проведенный анализ статистики 2-3 квартала 2019 года и 2020 года показывает, что в 2019 году с апреля по сентябрь КПВВ «Гнутово» пересекли 724 тыс. человек, «Марьинку» – 1,53 млн человек, «Майорское» – 1,73 млн человек, «Станицу Луганскую» – 1,87 млн человек.

В этом году случаи пересечения линии разграничения единичны: не было даже тысячи пересечений ни на одном из этих КПВВ за сутки. За полгода «Новотроицое» пересекли 11 тыс. человек, «Станицу Луганскую» – 200 тыс. человек. «Это мизерное количество людей, которые после введения карантинных ограничений пересекают линию разграничения», – сообщил Левон Азизян.

Информация указана в тысячах человек

При этом, отметил правозащитник, у людей есть важные обстоятельства, и потому поездки продолжаются.

Напомнил он и общие правила пересечения линии разграничения: это наличие действующего разрешения и наличие паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство и личность. «Большинство людей пересекают КПВВ по паспорту или по паспорту для выезда за границу», – сообщил правозащитник.

Из-за введения карантинных мероприятий были установлены дополнительные требования. Те, кто въезжают с неподконтрольной территории на подконтрольную, должны:

установить приложение «Дій вдома»;

находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Вместо самоизоляции возможна обсервация в учреждениях здравоохранения. Также самоизоляция прекращается досрочно с момента получения негативного ПЦР-теста.

Такие требования распространяются на всех достигших 12-летнего возраста.

Тем, кто следует на неподконтрольную территорию через КПП «ДНР» в Еленовке, необходимо получать разрешение от «штаба» «ДНР», подав заявку на электронную почту. После въезда на неподконтрольную территорию людей отправляют на обсервацию либо можно сдать тест и независимо от его результата отправиться на самоизоляцию.

Въезд в «ЛНР» через «Станицу Луганскую» возможен по «прописке» на той территории либо через согласование с «МИД ЛНР».