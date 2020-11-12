Проблемы с онлайн-банкингом: В «Ощадбанке» разъяснили ситуацию с просроченными картами ВПЛ

Жители неподконтрольного Донбасса, у которых закончился срок действия пенсионных карт в период карантина, продолжают обращаться в колл-центр «Ощадбанка» по поводу проблем, возникающих с просроченными картами. В частности, люди не могут воспользоваться услугами онлайн-банкинга.

Так, Ирина, 83-летняя мама которой не может забрать перевыпущенную пенсионную карту из-за карантинного закрытия пунктов пропуска на Донбассе, не смогла провести онлайн-операции по просроченной карте.

«Есть доступ в личный кабинет, но нет возможности перевести деньги с этой карты на другую мамину, чтобы оплачивать коммунальные услуги, видимо, из-за того, что карта не получена и не активирована. Есть ли возможность осуществить такой перевод или активировать карту до получения? (SMS-подтверждение подключено)», – спросила Ирина.

В колл-центре «Ощадбанка» разъяснили, что возможность активировать карту до получения отсутствует. А продление действия просроченных карт и проведения с ними операций касается только пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

«Продление карт, у которых истек срок действия, реализовано для клиентов ВПЛ. Если ваша мама не является ВПЛ, для возможности проведения операций необходимо получить новую карту», – уточнили в банке.

Как сообщалось ранее, первые электронные пенсионные удостоверения (карты «Ощадбанка») начали выпускать в 2016 году, их действие рассчитано на 3 года, поэтому сроки действия этих карт заканчиваются. Но из-за карантина «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц (в т.ч. ЭПУ) до 1 января 2021 года. Новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.

В «Ощадбанке» подчеркнули, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. Во всех остальных случаях, карта будет неактивна после окончания срока ее действия.