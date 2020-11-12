Если прошел украинский КПВВ, но не пропустили в «Л-ДНР»: Правозащитник рассказал, что нужно сделать

Если человек пересек украинский КПВВ, направляясь на неподконтрольные украинским властям территории, и вернулся, ему необходимо пройти самоизоляцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

Он напомнил, что штаб Операции Объединенных сил с 10 ноября открыл 7 КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Незаконные вооруженные формирования по-прежнему осуществляют пропуск только дважды в неделю через КПП «Еленовка» (на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое») и каждый день через КПП «Станица Луганская» (на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Станица Луганская»).

«Есть еще такой момент. Если человека пропускает украинская сторона, но по каким-то любым причинам не пропускает другая сторона или человек просто решил вернуться назад, не доехав до блокпоста ОРДО (отдельные районы Донецкой области, – ред.), то этот человек должен действовать по общим правилам, которые требует карантин», – сообщил Гаврилов.

Он уточнил, что это означает, что необходимо установить приложение «Дій вдома» и пройти самоизоляцию.

Точно так же обстоит дело и с пропуском в «ЛНР» : на украинском КПВВ пограничники сообщают, что если по какой-либо причине человек, следующий на неподконтрольную территорию, вернется назад (например, если его не пропустят в «ЛНР» ), то ему необходимо будет установить приложение «Дій вдома» и пройти самоизоляцию.