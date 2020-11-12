Ситуация на КПВВ: Из семи пунктов пропуска полноценно работает только один

Из семи контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе пропуск людей в обе стороны сегодня, 12 ноября, происходит только в КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщил представитель Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Трубачев, передает «УНН».

«По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 – в Донецкой области, 3 – в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в "Станице Луганской". В остальные 6 пунктов въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не никто пришел», – отметил Трубачев.

По его словам, по состоянию на 11:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 200 человек, со стороны временно неподконтрольной территории – 278 человек.