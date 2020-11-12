Виноват без вариантов: В «ДНР» в Макеевке автомобиль «полиции» врезался в маршрутку (Фото)

В «ДНР» в Макеевке произошло ДТП с участием «полиции». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла сегодня, 12 ноября в микрорайоне Зеленый: легковой автомобиль «полиции» врезался в маршрутку, которая от столкновения вылетела за бордюр, на обочину.

О пострадавших неизвестно. При этом в соцсетях люди отмечают, что виновным в любом случае сделают водителя автобуса: «По любому автобус виноват, ехал задом, наверное… Водитель автобуса был пьян или напишут, что ехали со спецсигналом и проблесковыми маячками, а водитель автобуса проигнорировал этот момент… Тю, ну тут, конечно, без вариантов. Автобус, ясен пенек, виноват. Нагните ГАИшов хоть раз по полной».

Также люди отмечают, что «день полиции удался! 58 новых машин, можно и покуролесить… Утилизируют старые машины! Они же новые на днях получили».