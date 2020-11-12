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Украина может получить вакцину от коронавируса только на 20% населения, – Ляшко

12.11.20 13:42
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ

Украина рассчитывает получить около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, этого хватит примерно на 20% населения. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в данное время страна работает с международным механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае ее регистрации с доказанной эффективностью.

«Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет, если мы пересчитываем от нашей статистики, о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% – это 1 млн 250 тысяч доз», – сказал Ляшко.

По его словам, ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины для Украины.

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