Срочное пересечение линии разграничения: Кто может воспользоваться возможностью (Образец заявления)

В ряде случаев человек может получить разрешение на срочное пересечение линии разграничения на Донбассе, чтобы попасть на неподконтрольную украинским властям территорию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал правозащитник, координатор проекта Норвежского совета по делам беженцев Левон Азизян.

По его словам, есть ситуация со срочными случаями пересечения линии разграничения. «На самом деле, такая система работает не очень хорошо, но часто люди не имеют других вариантов, кроме как воспользоваться такой возможностью», – отметил Азизян.

Он пояснил, что в ряде случаев решение принимает командующий Объединенных сил. Чтобы получить возможность в срочном порядке пересечь КПВВ, необходимо отправить заявление на электронный адрес: callcenter-os@ukr.net. Для консультации можно позвонить по тел.: 0800500410.

«Стоит понимать, что большинство фактов (когда разрешалось пересечение КПВВ – ред.) – это смерть близкого родственника, которую необходимо обязательно подтверждать документально», – отметил правозащитник.

Он добавил, что правозащитникам известны случаи, и они неодиночные, когда, отправив соответствующее заявление, человек очень долго ждет его рассмотрения или о нем вообще забывают. Поэтому это нужно контролировать.

При этом известные и случаи, когда разрешалось пересечь КПВВ тем, у кого тяжело болен родственник, кто болен сам и при воссоединении с семьей. Все факты необходимо подтверждать документально.

Азизян показал образец заявления на получение разрешения для срочного пересечения линии разграничения: