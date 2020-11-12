НАБУ против прокурора: Суд подтвердил законность действий юриста по делу «Роттердам+» (Видео)

Высший антикоррупционный суд не отстранил от дела «Роттердам+» прокурора Виталия Пономаренко, как требовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Судья подтвердил, что он действовал законно, когда закрывал дело формулы, передает ТК «Украина».

Отстранить же Пономаренко требовали детективы НАБУ. Его обвиняли в предвзятости и нежелании рассматривать экспертизу частного специалиста. Вывод детективы пытались приобщить уже после окончательного закрытия дела.

Прокурор обжаловал возобновление расследования, так как за 3,5 года НАБУ так и не доказала, что формула расчета цены угля нанесла государству миллиардные убытки.

«Если будет заявление на повторный отвод, то суд в соответствии с действующим законодательством, если это будут те же основания, может рассматривать это как злоупотребление правом на отвод. И оставить это заявление без рассмотрения», – говорит прокурор Виталий Пономаренко.

Адвокат Ирина Одинец считает, что нынешнее решение для детективов стало их приговором.

«Потому что, собственно говоря, расписались в том, что неэффективным оказался орган досудебного расследования НАБУ», – резюмировала адвокат.