На Луганщине из-за COVID-19 госпитализированы 288 человек

В Луганской области лабораторно подтверждены 85 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 8 человек;
- Северодонецк – 25;
- Рубежное – 4;
- Белокуракинский район – 7;
- Кременской – 2;
- Марковский – 8;
- Новопсковский – 1;
- Попаснянский – 3;
- Сватовский – 24;
- Старобельский – 2;
- Троицкий – 1.
За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 822 человек, из них:
- выздоровели – 2 486 человек;
- лечатся – 2 216 пациентов (288 – стационарно, 1 928 – амбулаторно);
- умерли – 120 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,8%.