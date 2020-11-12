На Луганщине из-за COVID-19 госпитализированы 288 человек

В Луганской области лабораторно подтверждены 85 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 8 человек;

Северодонецк – 25;

Рубежное – 4;

Белокуракинский район – 7;

Кременской – 2;

Марковский – 8;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 3;

Сватовский – 24;

Старобельский – 2;

Троицкий – 1.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 822 человек, из них:

выздоровели – 2 486 человек;

лечатся – 2 216 пациентов (288 – стационарно, 1 928 – амбулаторно);

умерли – 120 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,8%.