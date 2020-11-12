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На Луганщине из-за COVID-19 госпитализированы 288 человек

12.11.20 14:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтверждены 85 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 8 человек;
  • Северодонецк – 25;
  • Рубежное – 4;
  • Белокуракинский район – 7;
  • Кременской – 2;
  • Марковский – 8;
  • Новопсковский – 1;
  • Попаснянский – 3;
  • Сватовский – 24;
  • Старобельский – 2;
  • Троицкий – 1.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 822 человек, из них:

  • выздоровели – 2 486 человек;
  • лечатся – 2 216 пациентов (288 – стационарно, 1 928 – амбулаторно);
  • умерли – 120 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,8%.

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