На КПВВ «Станица Луганская» возобновили работу электрокары (График)

В связи с тем, что 10 ноября контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» возобновил свою работу, на маршрут вернулись электрокары. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска».

Электрокары курсируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

«В первый день работы КПВВ в сторону подконтрольной правительству Украины территории было пропущено 162 человека, а не подконтрольной — 150. 11 ноября в сторону подконтрольной правительству Украины территории прошли 253 человека. Одному отказали, так как на его мобильный было невозможно установить приложение "Дій вдома", а проходить самоизоляцию человек отказался. В сторону так называемой "ЛНР" проследовали 195 человек», – описали ситуацию волонтеры.

Социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» при поддержке Агенства ООН по делам беженцев в Украине для следующих категорий лиц:

лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

немобильные лица (с одним сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого лица (родственника или опекуна).

«Посадка на электрокары разрешается исключительно в защитных масках! Социальное сопровождение на электрокарах во время карантина осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Дезинфекция поручней и поверхностей осуществляется после каждого рейса», – отметили в Гуманитарной миссии.

Напомним, с 15 октября в связи с временным ограничением работы КПВВ «Станица Луганская» электрокары временно приостанавливали работу.